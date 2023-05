«L’île de l’amour règle ses comptes»: 18 Insulaires mettent les points sur les «i», dont Kevin et Enya...

Ça brasse à L’île de l’amour règle ses comptes où rien ne va plus, même pour les couples les plus fusionnels de la villa de Las Terrenas, en République dominicaine.

La belle Enya est en colère contre son amoureux Kevin après avoir visionné tous les épisodes, comme on le voit dans la bande-annonce de cette émission spéciale – portant bien son nom –, qui sera disponible le vendredi 2 juin sur TVA+.

Il faut savoir que les Insulaires sont regroupés entre les gars et les filles pendant quelques jours après le tournage de la finale de la saison. Puis ils se retrouvent tous pour la captation de L’île de l’amour règle ses comptes.

«Kevin et Enya étaient dans un froid absolu au début de l’enregistrement», a indiqué le procureur au contenu Mathew McKinnon, en entrevue avec l’Agence QMI. «Ça nous a tous surpris!»

«J’ai dit que je faisais acte de présence ici, mais...», glisse Enya, en larmes, au début des trois heures de tournage, qui ont été ramenées en un épisode de 60 minutes.

Kevin, qui a appris les «inconforts» de sa «petite personne» bien-aimée en même temps que les autres Insulaires, a dû s’expliquer. «Kevin et Enya avaient encore des discussions à avoir après le tournage, je ne sais pas s’ils les ont eues», a avoué M. McKinnon.

PHOTO FOURNIE PAR PRODUCTIONS DÉFERLANTES

Des Insulaires retournés depuis longtemps au Québec sont même de la partie dans «Règle ses comptes», dont Kim et Édouard, si bien que 18 participants figurent dans cet épisode où tous sont invités à dire ce qu’ils ont sur le cœur avant de rentrer au Québec pour écrire de nouveaux chapitres.

PHOTO FOURNIE PAR PRODUCTIONS DÉFERLANTES

Un futur entre Bianca et Cedric?

Kim et Édouard sont justement en vedette dans la bande-annonce, notamment ce dernier qui confronte Bianca, sa première partenaire, en disant qu’il a «eu l’air de se faire niaiser» par elle. Bianca, qui a préféré continuer l’aventure avec Cedric, fait la moue quand l’animateur, Olivier Dion, lui demande s’il y a un futur entre eux...

Quant à Émilie, elle confronte Tristan en lui demandant s'il a eu d’autres rapprochements avec Dafney depuis son exclusion à la suite de la Casa Amor.

PHOTO FOURNIE PAR PRODUCTIONS DÉFERLANTES

Tout va pour le mieux pour Lorie et Hugo

Mais rassurons-nous, tout va bien pour le couple gagnant de la troisième édition de L’île de l’amour, Lorie et Hugo, qui ont mis la main sur le grand prix de 50 000 $. Lorie et Hugo ont été couronnés par le grand public, qui s’est manifesté en enregistrant un nombre record de votes sur l’application L’île de l’amour. Le couple a même obtenu le plus haut pourcentage de votes des trois saisons. Dans leur cas, ils ont conquis le public en avançant dans la saison, car ils n’étaient pas les Insulaires les plus populaires au départ. «Finalement, le public a embarqué à 100 % dans leur histoire», a souligné M. McKinnon.

Tout semble au beau fixe – du moins pour certaines personnes – après que le linge sale ait été lavé en famille, puisque depuis leur retour au Québec, vendredi, au lendemain du tournage de L’île de l’amour règle ses comptes, plusieurs Insulaires ont fait la fête au Piknic Électronik, à Montréal.

Quant à Olivier Dion et à la narratrice Geneviève Schmidt, ils ont «adoré chaque seconde de leur expérience», a assuré Mathew McKinnon.

La villa est complètement vide depuis que les derniers membres de l’équipe sont partis dimanche. «On sort de cette expérience-là vidés, on a tout donné», a ajouté M. McKinnon, après 30 jours de tournage à raison de 16 heures chacun. Il a aussi dit être heureux que des candidats, comme le Saguenéen Raphaël Tremblay, aient manifesté sur les réseaux sociaux leur appréciation à avoir pris part à l’expérience L’île de l’amour.

TVA n’a pas encore confirmé s’il y aura une quatrième saison de L’île de l’amour.

Produite par Productions Déferlantes, L’île de l’amour règle ses comptes sera disponible sur TVA+ le vendredi 2 juin et diffusée à TVA le dimanche 11 juin, à 21 h.