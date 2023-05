Météo au Québec: attendez-vous à la première canicule cette semaine

La séquence de beau temps ensoleillé se poursuit partout au Québec cette semaine avec une possible première canicule qui se profile à l’horizon, alors qu’un record de température datant de 1978 a été battu dimanche à Montréal.

Le mercure a grimpé à 31,2 degrés à Dorval durant l'après-midi de dimanche, mais les températures devraient redescendre vers les normales de saison lundi avant de repartir à la hausse dès mardi, selon les prévisions d’Environnement Canada.

L’agence fédérale anticipe une possible première canicule de l’année avec du temps chaud entre mardi et jeudi où le mercure dépasserait 30 degrés au thermomètre dans le sud et l’ouest de la province.

Pour la journée de lundi, le temps sera agréable sous un ciel azuré dans les secteurs du sud-ouest et du centre de la province avec 25 degrés à Montréal, 23 à Québec et 32 degrés en Abitibi, alors que les températures seront au-dessous des normales saisonnières dans l’est du Québec.

La chaleur se fera ressentir dès mardi avec un mercure qui repart à la hausse pour atteindre 27 degrés à Québec et 29 degrés à Montréal et dans la majeure partie du sud-ouest de la province, tandis qu’un pic de 32 degrés est attendu en Abitibi.