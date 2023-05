Miley Cyrus ne fera plus de tournées !

La chanteuse n'a pas organisé de tournée traditionnelle pour soutenir ses quatre derniers albums, Miley Cyrus & Her Dead Petz, Younger Now, Plastic Hearts, ou Endless Summer Vacation.

Depuis sa tournée mondiale Bangerz en 2014, la musicienne n'a fait que des mini-tournées et joué dans des festivals. Elle a expliqué qu'elle n'avait plus envie de partir pendant des mois.

« Après le dernier concert que j'ai fait (en 2014), je me suis posé la question. Et je ne peux pas. Non seulement je ne peux pas, mais il y a aussi mon désir. Est-ce que je veux vivre ma vie pour le plaisir ou l'épanouissement de quelqu'un d'autre que le mien ? Chanter pour des centaines de milliers de personnes n'est pas vraiment ce que j'aime. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de sécurité. Ce n'est pas naturel non plus. C'est tellement isolant parce que si vous êtes devant 100 000 personnes, vous êtes seule », a confié Miley Cyrus à l'édition britannique du magazine Vogue dont elle fait la couverture.

L'interprète de Wrecking Ball souffre de douleurs et d'inflammations chroniques et a expliqué que son état s'aggravait lorsqu'elle était trop stimulée. Elle s'est souvenue avoir assisté à des événements de l'industrie après la sortie de son dernier album et s'être aperçue que son « adrénaline avait été en quelque sorte vidée ».

Elle poursuit : « J'avais très mal... J'étais de retour dans le monde de la pop star et j'ai remarqué que j'avais une poussée ».

À propos de son mode de vie actuel, la jeune femme de 30 ans a ajouté : « Il est plus probable que vous nous surpreniez, moi et mes amis, en train de nous promener littéralement dans des jardins de roses ou d'aller au musée. Il ne s'agit pas d'être sérieux. Je suis simplement évoluée. »