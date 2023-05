«Notre capitaine a levé les pattes» -Marc Messier

Marc Messier est éprouvé par le décès de Michel Côté, un «ami de longue date».

«On se connait depuis tellement longtemps. On a été très proche pas mal toute notre vie», a-t-il fait savoir à LCN, lundi en avant-midi.

«C’était quelqu’un d’agréable compagnie, quelqu’un d’affectueux et généreux. Il entretenait beaucoup ses relations, car il aimait ça être là pour ses amis.»

La pièce Broue demeure un des grands classiques du théâtre québécois, 44 ans depuis la première fois qu’elle a été présentée au Théâtre des Voyagements sur la rue Saint-Laurent à Montréal.

Les amitiés formées entre les comédiens au fil du temps perdurent aussi, à ce jour.

«On adorait jouer Broue. On était super bien là-dedans. C’était notre affaire à nous. On a commencé ça quand on était dans la fin vingtaine. Il faut que t’ailles du plaisir pour le faire sinon ça paraît et les gens n’aiment pas ça!», a plaisanté celui qui incarnait le rôle de Réjean Pinard dans la série La petite vie.

«Il y avait une grande complicité sur scène. Michel, Marcel et moi avons compris qu’on se complétait bien tous les trois et que les choses arrivaient quand on voulait qu’elles arrivent. C’est une grande chance de rencontrer des complices comme ça.»

Écoutez l’hommage à Michel Côté de Benoit Dutrizac et Rémi Girard via QUB radio :

Il s'est battu jusqu'à la fin

Marc Gagnon perd un précieux camarade en Michel Côté. Selon lui, il avait récemment choisi d’entreprendre moins de projets pour se concentrer sur sa famille.

«Notre capitaine a levé les pattes, comme on dit. Il n’y a pas de bon timing pour ça. Dans son cas, c’était vraiment un "timing" difficile. Michel a décidé qu’il travaillait moins, qu’il voyagerait avec Véronique [Le Flaguais], se souvient-il. Tout d’un coup cette affaire-là est arrivée.»

Selon Marc Messier, les derniers mois de vie de Michel Côté étaient plus rudes, mais son ami n’a jamais lancé la serviette face à la maladie.

«Il s’est battu avec tellement de courage et de résilience, admire Marc Messier. C’était vraiment difficile. Il a voulu prendre toutes les minces chances que la médecine lui donnait. Il a tout essayé. Finalement, la mort est toujours la plus forte.»

Pour ce qui est de l’ensemble de la carrière qu’il a connue, Marc Messier ne tarit pas d’éloges à l’endroit du mythique comédien.

«Michel est un comédien exceptionnel. Il était impressionnant. Il comprenait vite les choses. Je me considère chanceux d’avoir pu partager ces moments-là avec lui.»