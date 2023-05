Un nouvel appareil pour vous prévenir de la présence d’une araignée chez vous

Un nouveau dispositif pourrait permettre d’avertir de la présence d’une araignée dans un domicile grâce à un système qui marie l’intelligence artificielle à une caméra thermique, pour avertir ses habitants dès qu’une bibitte à huit pattes y mettrait les pieds.

Le HunterG, qui serait actuellement en phase de test, pourrait être commercialisé d’ici à la fin de l’année, a récemment rapporté le média français Presse Citron.

Grâce à une caméra thermique, l’appareil qui emploierait l’intelligence artificielle serait en mesure de reconnaître les formes et les mouvements des araignées, pour ensuite envoyer une alerte sur le cellulaire du propriétaire de l’appareil, a poursuivi le média français.

Il fonctionnerait autant le jour que la nuit, et pourrait s’étendre vers d’autres insectes, surtout dans les secteurs dangereux où les scorpions ou certaines espèces d’araignées sont venimeuses.«HunterG détecte une araignée rampante et un scorpion, localise avec un laser et appelle à l'aide avec alarme. La caméra effectue un panoramique pour suivre l'araignée et le scorpion en mouvement tant qu'ils sont en vue», peut-on lire sur le site web de HunterG.

Ainsi, l’appareil permettrait aux arachnophobes de dormir sur leurs deux oreilles, a estimé Presse Citron.