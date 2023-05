Une alpiniste norvégienne vise le record de vitesse sur les 14 plus hauts sommets du monde

L'alpiniste norvégienne Kristin Harila s'est hissée au sommet du Cho Oyu, qui culmine à 8,188 mètres, devenant ainsi la femme la plus rapide à gravir les 14 plus hauts sommets du monde. Mais, la jeune femme ne veut pas en rester là.



Mais au lieu de revendiquer haut et fort ce record, Kristin Harila voit le Cho Oyu comme le deuxième des 14 sommets qu'elle prévoit d'escalader pour décrocher le record de vitesse cette année.

L'année et les cinq jours que Harila a mis pour escalader les 14 sommets ont été six mois de trop pour dépasser le record de six mois et six jours de l'aventurier britannique d'origine népalaise Nirmal Purja, qui a battu le record de 2019.