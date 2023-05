Une trentaine de locataires à la rue après un incendie à Sept-Îles

L'incendie d'un immeuble de 19 logements de la rue Régnault à Sept-Îles a mis à la rue une trentaine de locataires lundi au petit matin.

Les démarches pour qu'ils retrouvent un nouveau toit s'annoncent difficiles. Le propriétaire de l'immeuble incendié n'a plus de logement disponible dans son parc immobilier.

«En ce moment, on est dans un contexte très difficile pour relocaliser les locataires rapidement, a indiqué à TVA Nouvelles Simon Dubé, propriétaire de Multi-Logis. Il y a très peu de logements en ville. Il va falloir qu'on fasse des appels à nos partenaires dans les immeubles à logements afin de savoir si des logements seraient disponibles pour certains de nos locataires.»

L'immeuble n'est pas une perte totale. Deux logements ont été particulièrement touchés par le feu, mais les dommages causés par la fumée et l'eau sont très importants. Des rénovations majeures devront être effectuées avant le retour des locataires.

À la pénurie de logements s'ajoute le manque de disponibilité des entrepreneurs en construction à Sept-Îles.

«Pour reconstruire le plus rapidement possible, j'ai déjà contacté mes assurances. On va faire le plus vite possible. Mais il y a des délais dans tout. Un autre contexte qui est difficile, c'est la main-d'œuvre dans la construction», a indiqué Simon Dubé.

Le parc immobilier de Sept-Îles ne cesse de s'appauvrir en logements à la suite d'incendies. En 2019 et 2020, deux immeubles voisins totalisant une soixantaine de logements ont été rayés de la carte après des incendies. À ce jour, ils n'ont pas été reconstruits.

À 4h10 lundi, le Service des incendies de la Ville de Sept-Îles a reçu un appel pour l'incendie à quelques centaines de mètres de la caserne. Le chef aux opérations Michel Cousineau a indiqué que deux ou trois locataires qui s'étaient réfugiés sur leur balcon ont été secourus à l'aide d'un camion muni d'une nacelle.

Plusieurs locataires ont été ébranlés par l'événement, mais aucun blessé n'a été signalé. La Croix-Rouge a pris en charge les sinistrés.