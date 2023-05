VIDÉO | Un immeuble à logement de six étages s'effondre partiellement en Iowa

Les équipes de secours se démènent pour trouver quiconque pouvant être pris au piège après qu'un immeuble de six étages s'est partiellement effondré dimanche à Davenport, Iowa.

Les équipages ont découvert des fuites de gaz et d'eau au milieu du bâtiment, ont déclaré des responsables. Le nombre de disparus n’est pas connu, ni combien d'habitants ont été déplacés.

«C'est une scène active, nous continuerons à travailler, à évaluer et dans le seul but d'essayer de trouver des gens pour tenter de les faire extirper», a déclaré le maire de Davenport, Mike Matson, dimanche soir lors d'une conférence de presse.

Les propriétaires de l'immeuble avaient des permis en cours pour exécuter des travaux de réparation du mur extérieur, a déclaré Richard Oswald, directeur des services de quartier de la ville.

L'intégrité du bâtiment est préoccupante, a déclaré le chef des pompiers de Matson et Davenport, Mike Carlsten. La cause de l'effondrement n'a pas encore été annoncée, rapporte CNN.

Des équipes ont été dépêchées sur les lieux vers 16h55. Dimanche, a déclaré Carlsten. Une partie de l'arrière du bâtiment s'est effondrée et s'est détachée du reste du bâtiment, a-t-il déclaré.

«J'habite dans le bâtiment juste à côté, et nous avons entendu comme un gros écrasement, a déclaré Andrew Sommer, un ancien locataire de The Davenport, à l'affilié de CNN KWQC. Peu de temps après, nous sommes sortis et avons vu toute la partie du bâtiment disparaître.»

Les équipes d'urgence ont détecté une importante fuite de gaz naturel et de l'eau s'échappant de chaque étage du bâtiment, ont indiqué des responsables. Les services publics ont depuis été sécurisés.

Sept personnes ont été sauvées du bâtiment et plus d'une douzaine d'autres ont été escortées, a déclaré Carlsten.

La zone restera fermée pendant que les efforts de recherche et l'enquête se poursuivent.