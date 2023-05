Après s'être cassé la cheville à Cannes, Johnny Depp reporte les concerts des Hollywood Vampires

Les Hollywood Vampires ont été contraints de reporter leurs prochaines dates pendant que Johnny Depp se remet d'une blessure à la cheville.

L'acteur de 59 ans a annoncé sur Instagram lundi qu'il s'était fracturé la cheville et qu'il n'était pas en mesure de se produire aux États-Unis cette semaine.

« Mes chers amis, je suis vraiment désolé de vous dire que je me suis cassé la cheville, ce qui est un vrai frein !!! Cela a commencé par une fracture capillaire, mais quelque part entre Cannes et le Royal Albert Hall, cela s'est aggravé au lieu de s'améliorer », a-t-il écrit.

L'acteur de Pirates des Caraïbes a expliqué que les professionnels de santé lui ont demandé d’« éviter toute activité » et qu'il est actuellement « incapable de voyager ».

« Les gars et moi sommes vraiment désolés de vous manquer dans le New Hampshire, Boston et New York, mais n'ayez crainte, je vous promets que nous vous préparons, à vous tous en Europe, un spectacle incroyable, que nous serons au top sur la côte Est plus tard cet été et que nous nous rattraperons auprès de tous ceux qui ont payé leur ticket !!! », a-t-il poursuivi. « Encore une fois, je vous présente mes plus sincères excuses. Amour et respect. »

Le groupe a également publié un communiqué sur Instagram et expliqué que l'acteur et musicien se « reposait » afin d'être prêt pour la tournée européenne.

Composé de Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry et Tommy Henriksen, le supergroupe doit commencer sa tournée européenne le 8 juin à Bucarest, en Roumanie, et la terminer le 23 juillet à Wolfsburg, en Allemagne.

Les trois concerts américains reportés ont été reprogrammés à la fin du mois de juillet.