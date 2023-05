Classique français: «Le père Noël est une ordure» présenté à Drummondville cet été

Jean-Michel Anctil, Josée Deschênes, Mario Jean, Brigitte Lafleur, Pierre-François Legendre et Claude Prégent se partageront la scène de La Maison des arts Desjardins de Drummondville cet été dans la pièce Le père Noël est une ordure.

Présenté du 30 juin au 19 août par Monarque Productions, ce classique français sera mis en scène par André Robitaille à partir d’un texte de Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Bruno Moynot et Thierry Lhermite.

Voici le synopsis: dans les locaux de SOS Détresse Amitié, rien ne va plus le soir de Noël 1984 alors que Pierre et Thérèse, les deux bénévoles en poste, reçoivent la visite de personnages tous plus saugrenus les uns que les autres. Entre le voisin bulgare déterminé à faire goûter ses recettes infectes, le travesti en pleine crise existentielle, le couple miteux dysfonctionnel et les appels répétés d'un obsédé, la magie de Noël éclate en mille morceaux là où se croisent le désenchantement et la comédie.

