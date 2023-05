Collision mortelle à Rivière-au-Renard : les accusés comparaissent

Les deux hommes accusés d’avoir causé une collision mortelle dans le secteur de Rivière-au-Renard, à Gaspé, le 10 mai dernier, ont comparu par visioconférence au palais de justice de Percé, mardi matin.

Une soixantaine de personnes se sont déplacées à Percé pour soutenir les proches des deux victimes et demander que justice soit faite.

«C’est un drame qui a beaucoup de conséquences, qui affecte beaucoup la population, et ça se ressent jusqu'en salle de cour où les gens viennent pour supporter les familles des victimes. Je pense que c'est un beau moment de solidarité», a souligné Me Isabelle Gavioli, procureure de la Couronne.

Les deux victimes de cette tragédie étaient Gabriel Noël, 19 ans, et Dylan Samuel-Francoeur, 18 ans, qui ont perdu la vie le 10 mai dernier.

Ils se trouvaient à bord d'un véhicule qui a été violemment percuté sur la route 132.Plusieurs proches et membres des victimes arboraient un chandail sur lequel on pouvait voir les visages des deux jeunes hommes décédés et lire le mot «justice».

Rappelons que selon plusieurs proches, une histoire de vengeance serait à l'origine du drame. L'enquête de la Sûreté du Québec tend à démontrer que deux collisions subséquentes se sont produites ce jour-là.

Un autre report

L'enquête sur remise en liberté des deux accusés, Marc-Jules Chouinard, 48 ans, et son fils Simon Dufort-Chouinard, 18 ans, a été reportée au 15 juin prochain.

Le père fait face à une accusation de conduite dangereuse, contre deux accusations pour conduite dangereuse ayant causé la mort pour son fils.

«L'enquête de la Sûreté du Québec est toujours en cours. Nous sommes en attente de plusieurs éléments de preuve, donc, pour cette raison, la Défense a demandé de reporter l'enquête sur remise en liberté», a expliqué Me Isabelle Gavioli.

Me Gavioli a indiqué que d'autres chefs d'accusation pourraient être déposés lorsque la Couronne aura toute la preuve en main.

Le report du procès n’a pas fait l’affaire des proches des victimes, d’autant plus qu’un interdit de contact entre les deux accusés a été levé.

«Ca ne passe pas pantoute. Moi, je ne peux plus parler à mon frère et eux, [en prison], ils vont avoir le droit de se parler, de se voir, la vie est belle hein?», a lancé Jessica Samuel-Francoeur, la soeur de Dylan Samuel-Francoeur.