Avec la quantité d’équipement qui a été envoyé par les pays occidentaux à l’armée ukrainienne, les troupes de Volodymyr Zelensky se doivent de réussir leur éventuelle contre-offensive, car un échec aurait de lourdes conséquences selon le brigadier général à la retraite Gaston Côté.

C’est du moins l’avis qu’il a partagé en entrevue à l’émission «Le Bilan».

«L’Ukraine n’a pas le choix de [ne pas] échouer dans cette contre-offensive-là, dit-il. Un échec aurait des conséquences tout à fait incroyables tant au niveau national, que de ses partenaires parce qu’on a misé beaucoup sur l’Ukraine.»

«On leur a fourni non pas juste l’équipement, mais on leur a fourni les renseignements, l’entraînement, une nouvelle doctrine, et en préparation pour la contre-offensive, il y a eu des jeux de guerre de façon à peaufiner la compréhension de toute la guerre de manœuvre», ajoute-t-il.

Bien que l’armée ukrainienne possède une vaste expérience et beaucoup de succès dans la défense d’un territoire, une offensive requiert de tout autres connaissances.

«Ça a été un succès jusqu’à présent en utilisant les armes antichars, mais pour le reste, maintenant, partir et faire de la guerre de manœuvre, ça demande un peu plus d’attention, un peu plus d’entraînement et de compréhension de ce que ça veut dire pour mettre tous ces éléments ensemble», avance l’expert.

L’armée ukrainienne devra être formée pour opérer les différents chars Léopard, Abrams et Challenger qu’elle a reçus ou qu’elle recevra prochainement.

«Il s’agit [...] de former les groupes de bataille qui vont être capables d’opérer de façon homogène avec tous les éléments, donc une artillerie qui est mobile, une défense aérienne mobile et des troupes qui seraient dans des véhicules blindés pouvant accompagner les chars d’assaut qui vont livrer la contre-offensive», mentionne-t-il.

«Alors tout ça prend du temps et on dit que dans l’armée ukrainienne on est en train de bâtir environ quatre brigades qui vont être homogènes et parfaitement mécanisées», continue-t-il.

Selon le brigadier général à la retraite, les forces de l’armée ukrainienne résident notamment dans le ciblage et la délégation.

«Ils ont une capacité de ciblage des cibles russes qui est de beaucoup supérieure, estime-t-il. Ils ont aussi une portée de leur système d’armes qui est de beaucoup supérieure à ceux des Russes et ils ont une capacité de déléguer l’autorité au plus bas niveau, ce que les Russes n’ont pas.»

Les troupes de Volodymyr Zelensky devront donc mettre ces qualités à profit lors de leur contre-offensive, si elles espèrent avoir du succès, selon M. Côté.

On ne sait toutefois pas quand elle sera lancée.

Voyez l’intégralité de son entrevue dans la vidéo ci-dessus