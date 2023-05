Du soleil et de la chaleur à profusion toute la semaine

Une semaine après que la pluie et le temps frais se répandaient au Québec, c’est le temps chaud qui s’installe. On parle même d’une possible première canicule à certains endroits de la province.

«C’est surtout à l’Ouest, a prévenu à LCN le météorologue d’Environnement Canada André Cantin. On parle de l’Outaouais, la Montérégie, l’Estrie, jusqu’en Abitibi-Témiscamingue.

Les secteurs de la Mauricie et de Québec profiteront aussi du temps chaud. Reste à voir si le mercure atteindra les 30 degrés pendant trois jours consécutifs dans ces régions pour que la canicule se concrétise.

«On aura deux jours avec des 30 degrés prévus, mais on prévoit des 28 ou 29 degrés, donc c’est tout près. Ce sont des conditions chaudes et ensoleillées tout au long de la semaine.»

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Risque d'averses

Des risques d’averses ou d’orages pourraient renverser la tendance vers la fin de la semaine, jeudi, plus au nord du Québec, et vendredi, dans la région de la métropole.

Pour le moment, le taux d’humidité demeurera relativement faible et aucun avis de chaleur accablante n’est anticipé par Environnement Canada, qui recommande tout de même de prendre les précautions nécessaires.

«Ce sera quand même très chaud. On recommande aux gens de bien s’hydrater et d’éviter des activités physiques extrêmes à l’extérieur, particulièrement en milieu de journée quand le soleil est à son maximum et qu’on attend le maximum», prévient André Cantin.

Le beau temps devrait s’étirer jusqu’à la nuit de lundi, lorsqu’un front froid entraînera des températures plus près de la normale (23, 24 degrés) et pourrait aussi provoquer une chute de température, voire des averses à certains endroits.

«Les probabilités seront plus élevées à ce moment-là», affirme le météorologue.