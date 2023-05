EN VIDÉO | Les images de fuite après la fusillade en Floride dévoilées

Plusieurs vidéos montrant des gens qui tentent de fuir la fusillade qui a fait 9 blessés, dont un bébé de 1 an, sur une plage d’Hollywood en Floride lundi, ont été dévoilées.

Une première vidéo tirée de la caméra qui filme la promenade (Boardwalk) montre plusieurs personnes se mettre à courir simultanément.

On y voit notamment une dame qui tente de s’enfuir avec une fillette, mais celle-ci perd pied et les deux se retrouvent au sol, et tentent de se protéger.

Une autre vidéo montre les passants s’enfuir à toute vitesse, sous différents angles de caméras.

Cet incident surprend un propriétaire de motel québécois, qui n’a jamais eu de problèmes de sécurité à cet endroit en 18 ans.

Conséquences pour les hôtels

«C’est vraiment des choses qu’on ne s’attend pas à voir ici à Hollywood, le Boardwalk c’est très sécuritaire. Il y a tout le temps beaucoup de polices qui se promènent là. On a eu une propriété sur le bord du Boardwalk pendant plus de 18 ans, on n’a jamais eu de problème de sécurité», explique Guy Piché, propriétaire de motels en Floride.

Toutefois cet événement a déjà des impacts sur les prix des hôtels-motels.

«Je regarde ce matin et c’est ridicule comment c’est bas. On est dans la saison la plus tranquille de l’année, les prix sont déjà bas. Avec cet événement-là présentement, ça fait que c’est ridiculement bas», ajoute Richard Clavet, propriétaire du Richard's Motel en Floride.

La police a arrêté deux personnes en lien avec la fusillade, mais recherche trois autres suspects.

Les policiers sont arrivés sur place vers 18h45. Les blessés ont été transportés à l'hôpital régional Memorial et à l'hôpital pour enfants Joe DiMaggio.

Selon les dernières informations véhiculées par les autorités lors d’un point de presse, trois des neuf blessés ont obtenu leur congé de l’hôpital.

Les six autres personnes atteintes par balle demeurent dans un état stable en centre hospitalier.

Les autorités ont demandé aux gens d'éviter le secteur pendant que l'enquête se poursuivait.