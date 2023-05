EN VIDÉO | PSPP et Bérubé se pilent sur les pieds pour répondre aux questions

Paul St-Pierre Plamondon et Pascal Bérubé se pilaient sur les pieds mardi matin pour répondre aux questions des journalistes, au point de se demander s’ils ne devraient pas tirer à pile ou face pour déterminer qui peut prendre la parole.

Tout indiquait que la conférence de presse des élus du Parti québécois allait se dérouler normalement mardi matin. Le chef, Paul St-Pierre Plamondon, a pris la parole le premier pour dénoncer le «virage à 180 degrés» du gouvernement sur la question de l’immigration. Puis, le député Pascal Bérubé a ajouté son grain de sel, et ce fut le tour des journalistes de poser des questions.

À plusieurs reprises, les deux péquistes se sont disputé amicalement la place au micro. Et plus la période de question avançait, plus les deux hommes se tenaient près du lutrin.

«Pile ou face», a éventuellement lancé Pascal Bérubé à l’endroit de son chef, quand chacun des deux souhaitait visiblement être celui qui allait répondre à la question. Avec le sourire, Paul St-Pierre Plamondon a cédé le pas à son collègue en lui prenant les mains, avant de reculer d’un pas.

À peine une minute plus tard, c’était à nouveau au chef péquiste de s’exprimer. Dans le vif du moment, il gesticulait beaucoup, faisant des signes avec ses mains à chaque côté de son corps, alors même que Pascal Bérubé se tenait très proche de lui, à sa droite.

Ainsi, quand le député de Matane-Matapédia se pencha vers l’avant, il a reçu le pouce de son chef dans le front, causant un moment de surprise.

La situation a semblé se régler d’elle-même pendant les questions en anglais, alors que Pascal Bérubé s’est tenu plus loin du micro.

Personne n’a été blessé (!).