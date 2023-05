Estrie : un motocycliste perd la vie dans un accident de la route

Un homme a perdu la vie mardi en fin de journée après avoir perdu le contrôle de sa moto sur la route 241 en Estrie.

L’accident est survenu aux alentours de 16h à Saint-Joachim-de-Shefford alors que le motocycliste âgé de 29 ans tentait d’effectuer un dépassement. Ce dernier a perdu la maitrise de son bolide avant de percuter un poteau électrique, a indiqué Catherine Bernard, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

«Il a été transporté en centre hospitalier où son décès a été constaté», a précisé la sergente Bernard.

Un policier formé en enquête collision a été dépêché sur place afin d’analyser la scène et de comprendre les causes et circonstance entourant cet accident. La route 241 a donc été fermée entre le 8e rang et la route 243.

«La vitesse pourrait avoir joué un rôle», a ajouté la porte-parole de la SQ.