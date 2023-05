Kourtney Kardashian a pleuré d'être séparée de ses enfants en tournée

Kourtney Kardashian a du mal à vivre sans ses enfants quand elle suit son mari, Travis Barker, en tournée.

Dans un post Instagram publié dimanche, la star de la téléréalité a révélé qu'elle avait été très sensible en raison de l’éloignement de ses trois enfants pendant 10 jours, lorsqu’elle était sur la route avec le batteur de Blink-182.

« Je n'ai pas vu mes bébés depuis 10 jours, c'est la plus longue période sans les voir », a écrit Kourtney Kardashian. « J'ai pleuré ces deux derniers jours. Je vais enfin pouvoir les serrer dans mes bras demain ! »

Blink-182, composé de Travis Barker, Mark Hoppus et Tom DeLonge, a annoncé sa tournée mondiale de reformation en octobre de l'année dernière. La partie américaine de la série de concerts a débuté le 4 mai à Saint Paul, dans le Minnesota, et devrait se terminer à Nashville, dans le Tennessee, en juillet. La tournée se poursuivra en Europe en septembre et octobre, puis en Océanie et en Amérique latine en 2024.

Kourtney Kardashian a trois enfants avec son ex Scott Disick, Reign, 8 ans, Penelope, 10 ans, et Mason, 13 ans. La personnalité de téléréalité a confirmé sa relation avec Travis Barker au début de l'année 2021. Ils se sont fiancés en octobre de la même année et se sont mariés trois fois en avril et mai 2022.