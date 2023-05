Langues officielles : le nombre de plaintes contre Air Canada explose en 10 ans

Un sommet de plaintes en dix ans. Voilà l’effet de la loi canadienne sur une entreprise comme Air Canada, qui semble toujours incapable de respecter la loi sur les langues officielles.

« Les 276 plaintes recevables qui visent Air Canada cette année représentent un sommet sur 10 ans, si l’on fait abstraction de celles, très nombreuses, provoquées en 2021-2022 par le discours en anglais que son président-directeur général a prononcé au Québec », note le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge.

C’est l’un des constats de son rapport annuel cinglant publié mardi matin, à Ottawa.

Six fois plus de plaintes

Alors qu’Air Canada faisait l’objet de 43 plaintes en 2012-2013, celles-ci ont explosé à plus de 276 l’an dernier. On en compte donc six fois plus qu’il y a dix ans.

Mardi, Le Journal rapportait que même des formations données à Montréal pour devenir agent de bord au sein d’Air Canada ne sont offertes qu’en anglais.

Début mai, le premier ministre François Legault avait rencontré le PDG d’Air Canada. Les échanges se seraient déroulés «en français et en anglais».

«Nous avons discuté de projets économiques et de l’importance de protéger le français au Québec», avait indiqué le premier ministre après l'échange.

Rappelons que plus de 2 833 plaintes avaient été reçues l'année du discours en anglais prononcé par le PDG d’Air Canada devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en novembre 2021.

L’an passé, le numéro 1 du transporteur controversé, Michael Rousseau, a empoché 12,4 millions $, soit près de quatre fois plus que l’année précédente.

Ces six derniers mois, l’action d’Air Canada a gagné 13,37%, ou 2,58 dollars. Elle s’échangeait à 21,87 dollars à l’ouverture des marchés mardi.