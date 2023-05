Les bureaux du centre-ville de Montréal peinent encore à se remplir

Malgré de nombreuses tentatives pour redynamiser le centre-ville de Montréal depuis la pandémie, les travailleurs ne sont pas encore totalement de retour dans les bureaux, même lors des journées les plus achalandées.

L’espace vacant dans les immeubles de bureaux s’élève à 17,5 % au deuxième trimestre de 2022, contre 16,3 % pour la période équivalente en 2021, selon un rapport dévoilé mardi par la Société de développement commercial (SDC) Centre-Ville.

Même si le télétravail se réalise de plus en plus en mode hybride pour forcer les travailleurs à revenir au bureau, ils ne seraient que 61% à se déplacer au centre-ville le mercredi, journée considérée comme la plus achalandée.

«Ce niveau de popularité du télétravail est problématique surtout quand on le combine à une chute du nombre de mises en chantier résidentielles», a souligné Jean-Marc Fournier, président-directeur général de l’Institut de développement urbain (IDU).

«Les données de ce rapport doivent aider les gouvernements et les milieux d’affaires à orienter les stratégies pour une occupation dynamique du centre-ville», a-t-il ajouté.

Les entreprises tentent pourtant de faire revenir leurs employés en présentiel. D’après le rapport, «le nombre d’employeurs qui ont adopté une politique ferme de travail au bureau a presque triplé, passant de 5 % à 13 %» entre les premiers trimestres de 2022 et 2023.

Les entreprises ne souhaitent pas non plus lever les voiles et quitter le centre-ville montréalais. En effet, 87 % des compagnies sondées ont assuré vouloir rester dans le quartier.

Les touristes à la rescousse

Les gens n’ont tout de même pas tous fui le centre-ville, qui est pris d’assaut par les piétons depuis quelques semaines. L’impact du manque de travailleurs en présentiel est compensé par la présence de touristes, notamment ceux d’affaires.

Le Palais des congrès a d’ailleurs connu une année financière record, avec plus de 500 000 personnes qui ont participé à des événements en 2022. Cela représente 64,1 % de l’affluence notée en 2019.

Le nombre de personnes au centre-ville ne devrait pas faiblir au cours de l’été puisque Tourisme Montréal prévoit 1,5 million de visiteurs de plus qu’en 2022. Ils étaient déjà 8 millions de touristes l’année dernière.

Selon la SDC Centre-Ville, le milieu des affaires mise principalement sur la mobilité avec le transport en commun, et particulièrement sur l’arrivée du tronçon vers la Rive-Sud du Réseau express métropolitain (REM).

Le train électrique n’est cependant pas près d’accueillir des passagers, car son lancement aurait encore été reporté.