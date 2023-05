Les meilleurs conseils pour bien commencer la méditation

La vie moderne nous fait rechercher la paix et la tranquillité.

• À lire aussi: Voici comment rester en forme sans se ruiner

• À lire aussi: 5 trucs pour vieillir moins vite sans chirurgie

Nous sommes nombreux à être très occupés, ce qui peut conduire au stress, à l'anxiété ou à l'épuisement.

Pourtant, la psychothérapeute et instructrice de yoga/méditation Eloise Skinner insiste sur le fait que la méditation peut être la clé pour réduire les émotions négatives, accroître la créativité et la patience, et vous aider à prendre du recul. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour vous lancer dans cette pratique.

Allez-y doucement

Commencez lentement pour éviter de transformer la méditation en une tâche intimidante, car elle peut être décourageante. Eloise Skinner recommande de commencer par « cinq minutes par jour » et d'intégrer la méditation à votre routine quotidienne.

Se mettre à l'aise

Selon la psychothérapeute, une pratique simple de la méditation doit consister à s'asseoir dans une position confortable « sans distraction ». Essayez de trouver une pièce calme où vous pourrez vous concentrer pleinement sur la pratique.

Fermez les yeux et respirez

Une fois que vous êtes à l'aise, « fermez les yeux ou déconcentrez simplement votre regard ». L'étape suivante consiste à se concentrer sur sa respiration.

« Sans essayer de contrôler ou d'organiser la respiration, observez simplement l'inspiration et l'expiration, en essayant de remarquer les détails des sensations. Par exemple, vous pouvez vous demander si votre respiration est lourde ou légère, chaude ou froide, rapide ou lente ».

Vous devez vous concentrer sur votre respiration pendant quelques tours et « revenir continuellement à votre point de concentration chaque fois que votre esprit s'égare ».

Étirez-vous

Une fois que vous sentez que votre méditation est terminée, prenez un moment pour étirer votre corps.

« Étirez rapidement vos épaules, puis revenez lentement à votre journée », suggère-t-elle. « La pratique elle-même peut souvent être difficile, exigeante et inconfortable. Mais avec le temps, vous commencerez à ressentir les bienfaits d'une pratique régulière : un sentiment de connexion à soi plus ancré, et peut-être une réduction des sentiments de stress, d'anxiété et d'accablement. »