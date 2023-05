Québec maintien la gratuité pour tous du vaccin contre l'influenza

Le ministre de la Santé annonce le maintien de la gratuité du vaccin contre l'influenza pour l'ensemble de la population lors de la prochaine campagne de vaccination à venir cet automne.

Le but du prolongement de cette mesure est de contribuer aux efforts des derniers mois pour éviter que les gens engorgent les services de première ligne.

Christian Dubé a pris cette décision avec son équipe après avoir consulté les autorités de santé publique. Le ministre parle d'un geste concret de prévention pour éviter les complications autant pour les patients que pour les équipes de soins.

Il sera possible de s'inscrire sur Clic Santé afin de recevoir gratuitement sa dose. Certaines cliniques de vaccinations sans rendez-vous offriront le vaccin tout comme plusieurs pharmacies et cliniques privées qui inoculaient le vaccin continueront de le faire cet automne.

AFP

Le coût estimé de la mesure est de 23,6 millions de dollars, mais le coût réel total ne sera connu qu'à la fin de l'opération de vaccination.

Clientèle à risque

Les personnes âgées de 75 ans et plus, les personnes immunodéprimées ou atteintes de maladies chroniques et les femmes enceintes sont les plus à risque de développer des complications liées à l'influenza.

Les personnes considérées comme étant prioritaires actuellement sont les membres d'une famille avec un enfant de moins de 6 mois, les travailleurs de la santé et les proches aidants.

Leçons de l'an dernier

Le 25 novembre 2022, Québec avait ouvert à tous la vaccination gratuite pour éviter un engorgement dans les urgences.

L'exception de l'an dernier est donc de retour et sera à réévaluer encore pour savoir si le programme de gratuité pour tous sera offert à l'automne 2024.

En s’y prenant plus tôt cette année, le gouvernement évite que certaines personnes se retrouvent à le payer sans pouvoir être remboursés, comme ce fut le cas l'automne dernier. Au total, ce sont 1 838 471 Québécois qui ont été vaccinés lors de la dernière saison de vaccination.

La grippe cause chaque année environ 6000 hospitalisations et 300 décès selon des données du ministère de la Santé et des Services sociaux.