Saison de camping: «On a encore beaucoup de disponibilités»

Avec l’arrivée de la saison estivale, les acteurs de l’industrie du camping et du tourisme de nature sont confiants d’attirer un grand nombre de visiteurs dans les semaines à venir.

Depuis 2018, on constate une hausse du nombre de Québécois qui se rendent dans les parcs nationaux gérés par la SÉPAQ.

Bien que la demande soit élevée, il n’est pas trop tard pour réserver un espace de camping, assure le porte-parole de la société d’État.

«On a encore beaucoup de disponibilités, que ce soit dans les campings [il reste] au moins la moitié des places qui sont encore disponibles. Quand on parle de prêt à camper, c’est environ le tiers. Pour les chalets environ le quart», précise Simon Boivin, porte-parole de la SÉPAQ.

Les campings privés tirent également bien leur épingle du jeu dans cette activité bien appréciée des Québécois.

Jeunes ou moins jeunes, les clients sont au rendez-vous. En entrevue avec notre journaliste Véronique Lauzon, le PDG de Camping Québec affirme que l’industrie est en mesure d’offrir une grande offre de services à la clientèle.

«Les campeurs, c’est ce qui fait le succès de notre industrie. C’est difficile d’identifier un campeur type, parce que ça s’adresse à une vaste clientèle [...] on a un éventail de services au Québec. On peut y aller avec du camping un peu plus rudimentaire à du camping très luxueux, souligne Simon Tessier.

