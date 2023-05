Temps des vacances: voici quelques trucs pour réussir votre voyage

«C’est la revanche du tourisme», clame haut et fort l’entrepreneure et présidente des agences Club Voyages Mille et une nuits, Julie Carpentier. En fait, les voyageurs ont repris le goût de voir le monde! Ils ne remettent plus à demain le voyage de leurs rêves. Même plus! Ils n’hésitent pas à se lancer dans le luxe.

Voici quelques trucs pour passer des vacances réussies... et économiser temps et argent!

À l’émission de Yasmine Abdelfadel, via QUB radio, Mme Carpentier parle de cette industrie qui a repris son erre d’allée, un an après une pandémie qui a tout chamboulé.

Économie

Réserver tôt fait toute la différence. En ce moment, sur le marché, il n’y a pas beaucoup de réservations de dernière minute. Plusieurs agences offrent également une garantie du meilleur prix. Donc, vous êtes protégés si jamais les prix chutent de façon draconienne. Les voyages prisés en ce moment sont pour l’automne et l’hiver prochain. Si vous vous cherchez une destination pour cet été, mieux vaut parler à un professionnel.

Assurez vos bagages.

La crise des bagages connue récemment est pratiquement terminée, selon Mme Carpentier. Malgré tout, il faut jouer de prudence. Mieux vaut contracter une assurance voyage. Généralement, elle comprend aussi une assurance bagages. Ça n’empêchera peut-être pas la perte de votre valise, mais au moins, ça couvrira une partie du remplacement de vos objets. Il faut aussi choisir le transporteur en conséquence de ses bagages. Certains peuvent être gourmands quant au poids de vos valises.

Appeler l’agent de voyage.

Trop cher direz-vous? Eh bien sachez que souvent, les prix sont sur les mêmes sur Internet. Il faut par contre rajouter les honoraires. Néanmoins, les professionnels du voyage sont au fait des derniers développements dans votre destination de prédilection. Donc, en faisant appel à un agent de voyage, on limite les risques de mauvaise surprise.