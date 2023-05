Vols de véhicules: des quartiers résidentiels ciblés à Trois-Rivières

Des Trifluviens sont loin de dormir à poings fermés ces temps-ci, au contraire. Certains envisagent d'assurer une vigie de leur quartier la nuit parce qu'ils se demandent chaque matin en se levant si leur véhicule sera encore stationné dans leur entrée.

• À lire aussi: «On se sent impuissant»: il se fait voler deux fois son Honda CR-V

Les voleurs sont tellement actifs dans le secteur le Boisé du Château que des résidents remettent en doute la sécurité de leur garage.C’est le cas de Patrice Khonde qui en a assez.

En un mois seulement, des malfaiteurs ont essayé de voler, à deux reprises, son Toyota Highlander stationné dans la cour de sa maison pendant la nuit.

«Le 27 mai, on a entendu l'antivol, l'alarme s'est déclenchée de nouveau. C'était sérieux! On a vu un monsieur qui était juste au coin de la rue, il est entré dans la cour et s’apprêtait à ouvrir la portière. Heureusement, ils avaient arraché la poignée au début du mois, ce qui l’a empêché de partir avec la voiture parce qu'ils avaient réussi à faire démarrer la voiture», a expliqué M. Khonde.

TVA NOUVELLES

Poignée arrachée; vitre du côté passager arrière brisé; câble au niveau du rétroviseur coupé; système de démarrage à distance désactivé : un cauchemar qui coûte cher et qui se répète trop souvent dans le quartier. Tout près de chez la famille Khonde, un autre véhicule Toyota a été volé.

Il y a une dizaine de jours, c'était le même dénouement pour le camion d’un voisin.Sur les images captées par sa caméra de surveillance, on voit bien un véhicule faire demi-tour et se cacher derrière une pile de matériaux chez le voisin. Ce sont les voleurs.

«C'est stressant. On s'est dit, ça fait deux tentatives qu’ils n’ont pas réussies. La prochaine fois, ils peuvent forcer notre porte de maison pour venir chercher la clé. Ils veulent vraiment cette voiture. On n'est plus en sécurité», a ajouté Patrice Khonde.

TVA NOUVELLES

Des citoyens ne se sentent plus en sécurité dans leur quartier. Un autre citoyen a avoué à TVA Nouvelles se questionner tous les matins à savoir si ses véhicules seront encore là.

La géographie du secteur pourrait contribuer au fléau. Situé sur le bord de l’autoroute, il serait plus facile de fuir avec les véhicules volés.

Le nombre de véhicules volés est en hausse à Trois-Rivières. De janvier à mai 2022, la police a répertorié 64 vols de véhicules. À pareille date en 2023, on est rendu à 124 vols.

En comparaison, pour l’année 2022 tout entière, 186 voitures avaient été volées.Dans certains quartiers où les véhicules sont prisés par les voleurs, de nouvelles normes sont instaurées par les assureurs.

Certains demandent que les véhicules soient munis de capteurs pour retrouver plus facilement un véhicule en cas de vol. C'est le cas entre autres des Honda CR-V.

Barre antivol sur le volant, installations de capteurs GPS et de caméras, mettre son véhicule dans le garage ou encore bloquer l'entrée de la cour avec un autre véhicule.

Les citoyens de ce quartier ont une multitude d'astuces pour décourager les voleurs.

En attendant, des propriétaires envisagent de vendre leur voiture prisée pour obtenir la paix d'esprit.