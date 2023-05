Vols de voiturettes électriques: un fléau pour les clubs de golf du Québec

Après les voitures, il semble que les voiturettes de golf intéressent de plus en plus les voleurs, selon l'Association des clubs de golf du Québec qui appelle ses membres et la population à la vigilance.

Les voleurs de voiturettes de golf semblent de plus en plus actifs dans plusieurs régions du Québec. Le Club de golf de Coaticook est la plus récente victime.

«Des individus se sont présentés ici avec des camionnettes et des remorques fermées et sont partis avec sept voiturettes. Ils ont même choisi nos plus belles», a raconté le directeur Nicolas Quirion.

Le Club de golf de Coaticook s'est rapidement mis à l'ouvrage en installant des blocs de béton autour de l’enclos des voiturettes et en ajoutant des caméras de surveillance.

TVA Nouvelles

Ce vol s’ajoute à plusieurs autres survenus au cours des derniers mois. Seulement en Estrie depuis 2021, les clubs de Waterloo, du Mont-Orford et du Manoir des Sables ont été visés.

Le président de l’Association des clubs de golf du Québec, Martin Ducharme, parle d'un fléau. «La rareté des voiturettes neuves fait monter les prix des voiturettes usagers, ce qui rend ça alléchant pour les voleurs.»

Il croit que les véhicules volés se retrouvent ensuite dans les campings du Québec.

«Je ne veux pas accuser personne, a dit M. Ducharme, mais je pense que les campeurs qui veulent se munir d’une voiturette trouvent de bonnes aubaines sur les plateformes de vente en ligne et achètent les véhicules volés sans le savoir. Il y a là certainement un marché intéressant pour les voleurs.»

TVA Nouvelles

Martin Ducharme invite ses collègues et la population à la vigilance.

«Si on voit des voiturettes à vendre et que ça semble être un bon "deal", il faut se poser des questions et ne pas hésiter à alerter les policiers. C’est en se serrant les coudes qu’on va pouvoir attraper les fautifs.»