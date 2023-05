3e saison cet automne à TVA: les tournages de «Chanteurs masqués» en cours

La troisième saison de Chanteurs masqués, dont le tournage bat son plein, mettra notamment en vedette un Cône orange – pour bien représenter notre chère métropole – ainsi qu’un Lion, les deux premiers costumes qui sont dévoilés aujourd’hui.

PHOTO FOURNIE PAR TVA

Encore une fois, l’équipe de créateurs, sous la direction de Patrick Martel, a fait un sacré bon boulot pour en mettre plein la vue aux téléspectateurs du rendez-vous dominical le plus populaire du petit écran.

Non seulement on a hâte de découvrir les autres costumes, mais aussi les personnalités qui s’y cachent, lesquelles souhaitent évidemment ne pas être démasquées trop tôt dans la compétition. L’une de ces personnes se faufilera jusqu’en finale puis triomphera. La saison 2 s’est conclue par la victoire de Véronique Claveau dans le costume de la Reine du jour et de la nuit.

Guillaume Lemay-Thivierge est de retour à la barre de Chanteurs masqués, entouré des enquêteurs Sam Breton, Véronic DiCaire, Anouk Meunier et Stéphane Rousseau. Rappelons que l’an dernier c’est Sam Breton qui a remporté l’Oreille d’or, distinction allant à l’enquêteur le plus perspicace et le plus allumé.

PHOTO FOURNIE PAR TVA

Produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec TVA et Québecor Contenu, l’émission sera de retour l’automne prochain à TVA.