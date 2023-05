À Pékin, Elon Musk évoque les véhicules nouvelle génération

Le patron du constructeur américain de voitures électriques Tesla, Elon Musk, a évoqué mercredi les véhicules nouvelle génération avec le ministre chinois de l'Industrie, à l'occasion d'une visite en Chine où il a dit vouloir continuer à développer ses activités.

Arrivé mardi à Pékin, le milliardaire effectue sa première visite en Chine depuis plus de trois ans, un pays stratégique pour Tesla, car c'est le premier marché au monde pour les véhicules électriques.

Mercredi, il a rencontré le ministre chinois de l'Industrie Jin Zhuanglong.

Les deux hommes «ont échangé leurs points de vue sur le développement des véhicules à énergie nouvelle et des véhicules connectés intelligents», précise le ministère dans un communiqué.

Aucun autre détail de la conversation n'a été révélé. Des représentants de Tesla n'ont pas répondu aux requêtes de l'AFP.

Lors d'une rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang mardi, Elon Musk avait fait part du souhait de son groupe de «continuer à développer ses activités en Chine», selon la diplomatie chinoise.

Selon les médias chinois, Tesla avait organisé un dîner pour souhaiter la bienvenue à son patron mardi: au menu, 16 plats différents dont des fruits de mer, de l'agneau de Nouvelle-Zélande et des nouilles traditionnelles de Pékin, à la pâte de soja.

Essor des marques chinoises

Les ventes de voitures électriques et hybrides ont doublé en Chine en 2022 et représentent plus du quart des véhicules écoulés, un niveau jamais vu, selon la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA).

Le soutien du gouvernement aux véhicules électriques, couplé à un intérêt grandissant des consommateurs, a permis aux entreprises chinoises de dominer leur marché intérieur - le plus grand marché automobile au monde.

Alors que Tesla demeure le premier vendeur de voitures électriques dans le monde, la popularité des marques chinoises a connu un essor ces dernières années.

Le constructeur chinois BYD, l'une des marques les plus en vue dans son pays sur le créneau de l'électrique, a vu son bénéfice net multiplié par cinq en 2022.

Celui de Tesla au premier trimestre a toutefois reculé sensiblement malgré une hausse importante de ses ventes, en raison d'une baisse de ses prix.

Le constructeur américain avait annoncé en avril qu'il implanterait une deuxième méga-usine de batteries à Shanghai.

L'usine aura une capacité initiale de 10.000 batteries Megapack par an et devrait commencer à produire «au deuxième trimestre 2024», selon l'agence de presse Chine nouvelle.

Le site deviendra la deuxième usine de Tesla à Shanghai après l'ouverture d'un vaste site d'assemblage en 2019.

«Jumeaux inséparables»

La France a pour sa part inauguré mardi la première usine produisant sur son sol des batteries pour voitures électriques dans le nord du pays, étape clé vers une profonde métamorphose industrielle visant à rattraper le retard sur les constructeurs chinois.

Lors de sa rencontre avec Qin Gang mardi, Elon Musk s'est aussi dit opposé à tout «découplage» économique entre la Chine et les États-Unis, selon la diplomatie chinoise.

«Les intérêts des États-Unis et de la Chine sont étroitement liés, comme des jumeaux inséparables l'un de l'autre», a-t-il déclaré selon la même source.

Les relations économiques fortes entre Elon Musk, également patron du réseau social Twitter, et la Chine ont suscité des interrogations à Washington, où le président Joe Biden a estimé en novembre que ses liens avec des pays étrangers «méritent d'être examinés».

Elon Musk a aussi suscité la polémique en suggérant que l'île de Taïwan, revendiquée par Pékin, devrait faire partie de la Chine.

Les visites de cadres internationaux qui favorisent une «meilleure compréhension de la Chine» et «une coopération entraînant des bénéfices mutuels» sont les bienvenues, a de son côté estimé mardi Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.