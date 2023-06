Canicule: des records de chaleur à cinq endroits au Québec

Au moins cinq records de chaleur, dont un qui remonte à 86 ans, ont été battus cet après-midi au Québec alors que les températures continueront de grimper de quelques degrés demain avant de revenir à la normale d’ici le week-end.

Dans le parc Forillon, en Gaspésie, le thermomètre affichait pas moins de 32°C en avant-midi, battant ainsi un vieux record de 1944 pour un 31 mai. Cette année-là, on avait enregistré 28,3°C, selon les données d’Environnement Canada.

Or, la chaleur aurait été de courte durée dans le parc national entre mer, falaises et forêt. Vers 11h, les vents ont changé de direction et se sont mis à souffler en provenance de la mer, a expliqué Samir Al-Alwani, météorologue chez Environnement Canada.

Le mercure a alors chuté drastiquement d’au moins 7°C. «Ce n’est pas rare qu’il y ait cette brise de la mer vers midi», explique M. Al-Alwani.

Du côté de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, il n’avait jamais fait aussi chaud en ce 31 mai depuis 1937 alors qu’on avait enregistré 28,2°C à l’époque. Une marque largement fracassée avec les 31,2°C enregistrés.

Il fait chaud en Gaspésie

Les températures les plus chaudes de la province ont d’ailleurs été enregistrées aujourd’hui dans la Baie-des-Chaleurs, dans la péninsule gaspésienne, ainsi qu’au Centre-du-Québec, particulièrement au nord du fleuve Saint-Laurent.

À La Tuque, en Mauricie, le thermomètre est grimpé jusqu’à 32,6 degrés°C, soit 0,6 de plus qu’en 2018.

Deux autres records datant d’il y a dix ans ont été battus à Baie-Comeau ainsi qu’à Saint-Jovite, dans les Laurentides. Dans la petite municipalité de la Côte-Nord, il a fait 27,2°C hier, soit 3,6°C de plus qu’en 2013.

Bientôt fini

La journée de demain s’annonce encore plus chaude. Avec le mercure qui va grimper de quelques petits degrés dans plusieurs régions, d’autres records pourraient être battus.

Hugo Duchaine / JdeM

La vague de chaleur doit se poursuivre encore jusqu’à vendredi en fin de journée avant le retour de la pluie, a fait savoir le météorologue Samir Al-Alwani. Des températures qui se situent dans les normales de saisons sont toutefois prévues pour ce week-end.