Chirurgie esthétique: la demande en forte hausse chez les 19-34 ans depuis la pandémie

Phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur depuis la pandémie de COVID-19, les demandes de consultations et d’interventions en chirurgie esthétique sont en forte hausse chez les 19-34 ans.

C’est une augmentation de 30% qui a été observée dans les cliniques spécialisées, surtout chez les femmes.

Les interventions chirurgicales comme les implants mammaires et la liposuccion ont particulièrement la cote.

Chez les hommes, c’est au niveau des paupières que ces procédés sont les plus sollicités.

Une jeune mère de famille a décidé de subir une réduction mammaire, puis elle est revenue au même établissement pour une installation de prothèse.

«J’ai eu trois enfants, donc ça change relativement beaucoup un corps. Après, j’ai eu une bonne perte de poids et ç’a tout changé», a-t-elle confié à TVA Nouvelles.

Plusieurs observateurs croient que les médias sociaux jouent un rôle important dans le choix de la chirurgie.

Le journaliste Harold Gagné s’est entretenu avec une chirurgienne qui a offre de précieux conseils aux personnes qui songent à consulter.

