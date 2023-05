Comment réduire son taux de cholestérol? Un médecin vous répond

Il est tout à fait possible de réduire son taux de cholestérol jusqu’à 30% en suivant en adoptant un mode de vie sain, selon le Dr Picotte, médecin de famille à Shawinigan.

«Ce n’est pas le cholestérol qui compte, c’est de ne pas faire un infarctus et un AVC», dit-il.

Sans surprise, le Dr Picotte recommande de prioriser l’activité physique, d’éviter de fumer et d’adopter un régime alimentaire méditerranéen.

«On connaît la recette», rappelle-t-il.

Il suggère également de favoriser les fibres et les noix dans son alimentation et de couper les gras transformés, les sucres raffinés et les boissons sucrées.

Les suppléments nutritionnels n’aident pas à prévenir les maladies, selon l’expert.

Le Dr Picotte rappelle toutefois que les statines (hypolipémiants) sont le traitement pour les personnes diabétiques, ayant subi un AVC ou souffrant de problèmes cardiaques ou d’insuffisance rénale.

Pour plus d’informations, consultez le site web Cœur+AVC.

