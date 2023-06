La décision du rapporteur spécial David Jonhston de faire fi de la volonté de la Chambre lui demandant de remettre sa démission démontre aux yeux du chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet que l'ancien gouverneur général se comporte en «monarque» et qu'il «n’a aucun respect» pour l'institution.

Malgré une motion du NPD adoptée par la majorité des députés à la Chambre des Communes demandant son retrait du dossier de l'ingérence étrangère, M. Johnston a rapidement écarté cette option par voie de communiqué.

«Je respecte profondément le droit de la Chambre des communes d'exprimer son opinion sur mon travail à venir, mais mon mandat émane du gouvernement. J'ai le devoir de poursuivre ce travail jusqu'à la fin de mon mandat», indiquait-il plus tôt dans la journée.

En entrevue à l'émission Le Bilan, mercredi, le chef du Bloc québécois n'a pas caché son incrédulité devant l'attitude du premier ministre et du rapporteur spécial.

«Le premier ministre nous dit : même si la majorité des élus de la chambre vont voter pour une commission publique indépendante, je m’en fou, je vais faire à ma tête», explique Yves-François Blanchet, en paraphrasant les propos de Justin Trudeau.

La décision du chef du gouvernement, de ne pas tenir de commission d’enquête publique et indépendante, malgré les requêtes de la part des différentes oppositions, suscite des interrogations chez le politicien d’expérience. «Si M. Johnston et M. Trudeau sont prêts à mettre leur crédibilité, leur legs, leur héritage politique [...] en jeu, c’est parce qu’il y a quelque chose là-dedans de très gros, de très grave, de très inquiétant, sinon pourquoi ne préférait-il pas subir le petit coup d’une commission d’enquête?», demande-t-il.

Cet entêtement, de la part des libéraux, «use» la patience du chef bloquiste, qui souhaite aller au fond des choses dans cette histoire. «On va continuer à fouiller, ils vont trouver ça long, ils vont trouver ça dur», dit-il.

Et le chef du Bloc a déjà plusieurs questions en tête : «Quelle est la relation actuelle entre la Chine et le gouvernement canadien? Y a-t-il des investisseurs proches du pouvoir libéral qui ont des investissements importants avec la Chine?»

Le NPD ne recule pas

Malgré tout, le Nouveau Parti démocratique n’a pas l’intention de rompre son entente avec le gouvernement libéral, ce qui risquerait de forcer prochainement la tenue d’élections fédérales. M. Blanchet conteste cette décision, qui selon lui, pourrait être bonne afin de «mettre de la pression pour essayer de forcer le gouvernement de Justin Trudeau à faire ce que tout le monde demande».

Justin Trudeau joue-t-il le cadran?

Avec la session parlementaire à la Chambre des communes qui se termine sous peu, serait-il probable que le premier ministre joue le cadran? Est-ce que Justin Trudeau souhaite laisser tomber la poussière avec le congé forcé de la période estivale qui arrive?

À cette question, le chef bloquiste répond : «Quand on joue le cadran, il y a une autre saison après. Et quand l’autre saison va recommencer, on va rembarquer sur la patinoire et s’il n’a pas livré une commission indépendante et public, on va recommencer les mises en échec, on va avoir les épaules larges et pesantes», mentionne-t-il.