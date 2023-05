Estrie: 400 infirmières arrivent en renfort pour l’été

Devant la pénurie de main-d’œuvre dans le réseau de la santé en Estrie, 400 étudiantes et finissantes en soins infirmiers arrivent en renfort pour l’été, période charnière en raison des vacances.

«Moi, je vais passer l’été en chirurgie générale. J’aime aider les gens et il y a un sentiment de gratitude qui vient avec ça», a raconté Véronique Dubé, qui vient de terminer son parcours scolaire pour devenir infirmière.

Elle fait partie des 400 personnes, encore aux études ou fraichement diplômées, à entrer dans le réseau de la santé en l’Estrie cet été.

Certains ont pu choisir le département où ils iront travailler, d’autres iront là où on a besoin d'eux. Chose certaine, ils sont prêts à relever le défi.

«C’est sûr que j’ai des appréhensions parce que la seule fois que suis allé en oncologie c’était pour les traitements de mon père, a mentionné un étudiant. Alors c’est un peu plus personnel, mais on est super bien encadré. Donc je n’ai pas peur, je suis quand même excité du défi.»

Mercredi, le Centre intégré universitaire de Santé et de Services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie a organisé une journée d’accueil pour ces nouvelles recrues.

«Aujourd’hui, c’est un premier pas pour leur dire qu’ils sont importants pour nous. Maintenant, notre gros défi, c’est la rétention du personnel. On travaille fort pour donner du pouvoir aux équipes d’organiser leur travail, d’organiser l’offre de soins et services selon leur réalité et les besoins de la population qu’ils rencontrent. On fait des pas dans ce sens-là, tout n’est pas parfait mais on est vraiment résolu d’aller dans cette direction-là», a expliqué le PDG du CIUSSS de l’Estrie, Stéphane Tremblay, qui a est allé à la rencontre des recrues.

Malgré l’apport inestimable de ces 400 jeunes infirmières, environ 1 300 personnes seront absentes cet été dans le réseau de la santé de l’Estrie.

Le CIUSSS dévoilera la semaine prochaine son plan de contingence pour la saison estivale.