La fermeture du pont Touzel, sur la route 138, cause des inquiétudes sur la Côte-Nord

Le ministère des Transports du Québec met en place un pont aérien entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre à partir d’aujourd’hui, pour pallier la fermeture complète du pont Touzel, sur la route 138, à Rivière-au-Tonnerre qui est fermée pour une durée indéterminée.

«C’est une décision qui a été prise de manière préventive pour assurer la sécurité des usagers à la suite d’une fissure observée sur une poutre lors d’une inspection générale qui était en cours hier (mardi)», a expliqué Sarah Gaudreault, conseillère en communication au MTQ.

«Actuellement, il est trop tôt pour connaître l’ampleur des travaux qui seront nécessaires pour réparer la structure ou la durée de la fermeture. Nous allons avoir un meilleur portrait des actions à prendre une fois que les analyses sont complétées», a-t-elle ajouté.

Des analyses sur la capacité portante du pont sont en cours. Les résultats seront connus sous peu, a indiqué Mme Gaudreault.

Concernant le pont aérien, deux appareils ont été mobilisés. Un avion de neuf passagers est disponible depuis 10h mercredi matin à partir de Sept-Îles. Il effectuera deux vols aller-retour. Un troisième vol sera disponible au besoin.

Un autre appareil de type 737 sera utilisé pour transporter du cargo et des denrées alimentaires à une fréquence de deux vols aller-retour quotidiennement.

La fermeture complète du pont Touzel génère une certaine inquiétude dans les localités qui sont coupées du reste du Québec. La circulation est interdite sur le pont, y compris celle des piétons.

«On manque de lait, de pain et de fruits et légumes. Les gens demandent combien de temps ça va durer. On sait qu'éventuellement la marchandise va arriver. Peut-être que pour l'essence, ça va être plus compliqué un peu», a affirmé Éric Lebrun, proprétaire du Magasin Lebrun et Fils, à Rivière-au-Tonnerre.