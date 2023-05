L'acteur américain Danny Masterson reconnu coupable de deux viols

L’acteur américain Danny Masterson a été reconnu coupable, mercredi, de deux des trois chefs d’accusation pour viol déposés contre lui.

Le jury de Los Angeles a rendu son verdict, mercredi après-midi, près de deux semaines de délibération plus tard.

L’acteur, qui est reconnu pour avoir participé dans le film Yes Man et la série That ‘70s Show, avait plaidé non coupable à toutes les charges contre lui. Il pourrait faire face jusqu'à 30 ans de prison, selon le média Global News.

L'homme est donc reconnu coupable d'avoir drogué et violé deux femmes, alors que le jury n'est pas arrivé à s'entendre concernant la troisième victime.

Sa femme, présente à l’audience, ainsi que d’autres membres de sa famille sont restés assis au moment du verdict, choqués par la décision rendue.

Le juge demande à revoir Masterson à la cour le 4 août prochain, même si aucune date n’a encore été déterminée pour la sentence. D’ici là, le DJ américain sera détenu.