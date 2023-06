Être à l’affut des rabais en circulaires est une bonne façon d’économiser, mais parfois, l’inspiration manque pour savoir quoi cuisiner avec les aliments achetés.

«Le choix du chef» récidive donc pour vous offrir des idées de recettes originales et peu coûteuses.

Cette semaine à l’émission, c’est le chef Constant Mentzas, qui est chef propriétaire du restaurant Ikanos à Montréal qui vous aidera à cuisiner des repas variés avec des aliments à bas prix.

Poulet au four

M. Mentzas aime bien apprêter le poulet avec simplicité, c’est donc pourquoi il suggère une recette particulièrement facile en incorporant plusieurs ingrédients en rabais cette semaine.

«Le poulet, je le fais légèrement poêler, il y a des tomates en rabais aussi, je mettrais donc quelques tranches dessus, un peu de mozzarella et on le finit au four», dit-il. Le chef suggère également de servir le repas avec une salade, des pâtes ou des légumes cuits au four.

Faire rôtir le rôti

La deuxième suggestion du chef en est une qui vous fera profiter des rabais sur le rôti d’intérieur de ronde de Provigo.

«Dans l'esprit de garder ça simple, on met un peu de sel, du poivre, un peu de moutarde de Dijon», explique M. Mentzas. «J’aime bien partir à un four très chaud pour rôtir ensuite on baisse le four jusqu'à ce que ce soit cuit.»

Le chef explique qu’on peut également profiter des températures estivales pour utiliser le barbecue pour lancer la saison des grillades.

Fraises au poivre

L’ultime proposition du chef cuisiner tire profit des rabais des fraises des États-Unis chez Walmart et satisfera les gens qui ont la dent sucrée.

Pour cette recette, vous n’aurez besoin que de fraises, de sirop d’érable, un peu de poivre du moulin, du vinaigre balsamique, et du basilic ou de la menthe.

«On laisse les ingrédients macérer un petit peu, environ 30-40 minutes. Les fraises vont devenir un peu sucrées-surettes poivrées, puis ça, c'est bon sur de la crème glacée, avec de la crème fouettée», explique le chef. «Ça fait un délicieux shortcake aux fraises.»

Voyez tous les détails des recettes mentionnées dans cet article en regardant la vidéo ci-haut.