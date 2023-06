Le temps chaud cette semaine semble avoir fait fondre les prix dans les différentes épiceries et plusieurs d'entre elles tentent d’attirer les clients avec une variété de produits en rabais.

«C’est très serré cette semaine», dit Jean-François Gagné Bérubé, fondateur de Glouton. «Il y a deux épiceries qui au niveau des 10 sur 10 se talonnaient un peu.»

Cependant, malgré cette chaude lutte, c’est IGA qui remporte le combat des circulaires cette semaine.

«Les 9 et les 10 sur 10 qui sont importants chez Glouton, IGA en a un plus grand nombre cette semaine», explique M. Gagné Bérubé.

Pour les adeptes de viande, le bœuf haché extra-maigre est à 3,99 $/lb chez IGA, «c’est un excellent prix», selon le fondateur de Glouton. «Ce prix revient de temps en temps, mais c’est digne de mention.»

Il est plus rare de voir du rôti d’intérieur de ronde dans les circulaires, mais cette semaine, il est à 3,99 $/lb chez Provigo. Maxi offre des poitrines de poulet avec os à 3,99 $/lb, M. Gagné Bérubé suggère de profiter de l’os dans le poulet pour faire du bouillon maison. Pour ce qui est de Metro, l’épicier offre la demi-longe de porc désossée à 1,99 $/lb.

Dans le rayon des fruits, Maxi se démarque avec ses cerises à 2,88 $/lb, un dollar de moins que le prix membre de IGA. «C’est le meilleur prix depuis juillet 2022», explique l’expert de Glouton.

Chez IGA et Super C cette semaine, on offre les tomates du Québec à 0,99 $/lb et M. Gagné Bérubé estime que lorsqu’on peut les acheter en bas d’un dollar, il s’agit d’un rabais intéressant. Les fraises de la Californie sont encore sur les tablettes chez Walmart à 1,84 $ par casseau.

Pour ceux qui souhaitent combattre la chaleur estivale en mangeant de la crème glacée, IGA et Super C offrent la crème glacée Haagen-Dazs à 3,94$ pour un pot de 400-450ml. «Avec la température, ça arrive juste à point», dit M. Gagné Bérubé. «Au-delà de ses deux offres, Maxi et Provigo l’offrent à 3,99$, donc quatre belles aubaines cette semaine.»

Plusieurs aliments variés sont en rabais cette semaine dans les circulaires, ce qui vous permettra, par conséquent, de cuisiner des repas variés. Voyez ce que vous pouvez faire avec ces produits au segment «Le choix du chef».

*Voyez le résumé complet dans la vidéo ci-dessus*