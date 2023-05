Le plus important chantier de l’histoire de Magog lancé

Le quotidien de bien des résidents de Magog risque d'être affecté au cours des prochains mois. Le plus gros chantier, en termes d'investissement, de l'histoire de la ville s'est amorcé mercredi sur la rue Saint-Patrice Est.

La Ville doit détourner les eaux usées de la station d’épuration d'Omerville vers l'usine d'épuration de la rue de Hatley. La conduite d’eau potable sera aussi remplacée et une nouvelle conduite de refoulement installée.

Conséquemment, la rue sera complètement fermée à la circulation, sauf pour la circulation locale, entre la rue Saint-Pierre et le boulevard industriel, et ce, jusqu’au mois de novembre.

Ces travaux sont plus que nécessaires alors que la station d’Omerville est à sa capacité maximale depuis 2006. «Il y a eu un moratoire en 2006 parce qu’on était à pleine capacité de traitement de cette usine-là. Ça fait un certain temps que la Ville cherche à mettre en place une solution permanente pour pouvoir rouvrir au développement d’Omerville», a expliqué le chargé du projet pour la Ville de Magog, Michaël Laguë.

Des désagréments pour les résidents

Coupures d'eau, avis d'ébullition, entrées de cours bloquées ; les résidents du secteur risquent de trouver l'été long.

«Ça va augmenter le trafic sur ma rue qui est plus tranquille», a mentionné une résidente qui habite une rue qui sert de détour.Selon elle, les plus touchés par les travaux seront tout de même les résidents de la rue Saint-Patrice Est.

«On ne pourra plus rentrer nos entrées», a lancé l’un d’entre eux.

Pour les cyclistes et les piétons aussi, il y aura des détours alors qu’une partie de la piste cyclable sera bloquée tout l’été.

«On est en vacances dans le coin, donc c’est une route qu’on ne connaît pas, alors on essaie de ne pas trop bifurquer sur une autre avenue», a souligné une cycliste en visite dans la région.

Finalement, les citoyens pourront du moins profiter de plusieurs améliorations.

«Le trottoir va être élargi, puis il va être prolongé jusqu’à la rue Rudolphe-Paquette. Ensuite, la piste cyclable, qui est du côté de la rivière, va elle aussi être élargie et surélevée», a expliqué Michaël Laguë.

Les travaux s'échelonneront sur une période de six mois. Des détours sont suggérés dans les rues avoisinantes et via le parc industriel.