Les Canadiens partagent une dette de 2 320 000 000 000 $

La dette collective des Canadiens continue de croître et atteint désormais la mirobolante somme de 2,32 billions $, selon l’agence de suivi de crédit TransUnion.

Ce nouveau record d’endettement, qui comprend tous les montants empruntés par les ménages canadiens incluant les hypothèques, a grimpé de 5,6 % au premier trimestre de 2023, constate-t-on dans un rapport dévoilé mercredi.

À titre de comparaison, la dette nette du gouvernement fédéral était légèrement inférieur à 1,3 billion $ en mars 2023 selon Statistique Canada, tandis que celle du Québec atteignait 206,8 milliards $ dans le dernier budget.

«Alors que le coût de la vie augmente, plusieurs Canadiens se sont tournés vers le crédit pour amenuiser la pression sur leurs finances», a expliqué TransUnion.

Ainsi, le montant moyen dû sur les cartes de crédit chaque mois atteint maintenant 436 $, un bond de 43 % sur un an.

L’envolée du prix des propriétés, couplée à la hausse du taux directeur, fait aussi mal sur le front des hypothèques. Le paiement hypothécaire moyen atteint désormais 2032 $ par mois, en hausse de 16 % sur un an.

«L’impact de la hausse des taux d’intérêt va continuer à mettre de la pression sur les emprunteurs hypothécaires pour la prochaine année, tandis que les propriétaires vont ouvrir ou renouveler leur hypothèque à des taux plus élevés», a souligné TransUnion.

Malgré tout, les Canadiens continuent généralement à rembourser plus que le minimum réclamé – le paiement moyen sur les cartes de crédit est 2,6 fois plus élevé que le minimum –, laissant entrevoir que les citoyens sont, sommes toutes, en bonne santé financière, a évoqué TransUnion.

«Cependant, plus les conditions actuelles d’inflation et de taux d’intérêt élevés vont persister longtemps, plus le segment des gens les plus vulnérables va le ressentir», a exposé le directeur de la recherche en services financiers chez TransUnion, Matt Fabian, qui s’attend à ce que de plus en plus de Canadiens commencent à manquer des paiements sur leurs emprunts.