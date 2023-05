Les feux de forêt se multiplient sur la Côte-Nord

Le temps chaud et sec continue d'avoir des impacts sur la Côte-Nord. La Société de protection des forêts contre le feu surveille la progression rapide d’un incendie en zone nordique au nord-est de Sept-Îles.

La superficie de l’incendie près de la rivière Nipissis couvre maintenant 1731 hectares. C’est deux fois plus que mardi matin. La surface affectée représente près de 2400 terrains de football.

La SOPFEU a effectué des missions d’avion-citerne hier. Les spécialistes en comportement de feu analysent les interventions possibles.

TVA NOUVELLES

L’incendie se trouve dans la zone nordique. Une surveillance étroite est effectuée.

Le feu de forêt demeure actif près du chemin de fer de QNS&L. Les opérations de la voie ferrée ont partiellement repris, mais demeurent limitées par mesure de sécurité, indique par courriel Rio Tinto IOC.

L’entreprise confirme que les infrastructures n’ont pas été touchées pour le moment.

La SOPFEU effectue une vigie constante de cet incendie.

«On le fait en collaboration avec les partenaires qui sont sur place autant avec IOC et qu’Hydro-Québec. On va continuer de faire des vigies avec nos spécialistes en comportement de feu et évaluer quels types d’intervention qu’on pourrait faire», a expliqué Isabelle Gariépy, porte-parole de la SOPFEU.

Il y a présentement cinq incendies de forêt en activité sur la Côte-Nord.

Certains se sont déclarés au cours des dernières heures, notamment un à l’est de Sept-Îles qui a été rapidement maîtrisé par les équipes d’IOC et de la SOPFEU.

Un autre feu s'est déclaré mardi soir dans le secteur de la route 389. Des équipes de la SOPFEU sont toujours sur place.