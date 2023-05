Les Hurricanes de la Caroline récompensent l'attaquant des Remparts Justin Robidas avec un premier contrat professionnel

KAMLOOPS | Il était minuit moins une mais Justin Robidas a enfin son premier contrat de la LNH en poche.

Les Hurricanes de la Caroline ont annoncé mercredi matin s’être entendu avec l’attaquant des Remparts de Québec sur un contrat d’entrée de trois ans qui débutera à partir de la saison prochaine.

Et quand on dit qu’il était minuit moins une, c’est que les Hurricanes et le clan Robidas avaient jusqu’à jeudi le 1er juin, 17h, pour s’entendre sans quoi les droits de Robidas redevenaient disponibles au prochain repêchage de la LNH.

« Justin a produit offensivement tout au long de sa carrière junior et il a joué un role clé pour Québec durant les séries et la Coupe Memorial, a commenté le directeur-général des Canes Don Waddell. Nous sommes excités de le voir progresser et se développer au prochain niveau. »

Robidas a terminé au premier rang des pointeurs des Diables rouges en séries avec 27 points en 18 parties. Il en a ajoutés quatre jusqu’ici au tournoi de la Coupe Memorial, un sommet d’équipe à égalité avec James Malatesta, Théo Rochette et Zachary Bolduc.

Plus de détails suivront.