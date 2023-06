Les incendies liés aux batteries à Québec multipliés par 6 en 2022

Le nombre d'incendies causés par des batteries au lithium est en forte augmentation dans plusieurs villes et Québec ne fait pas exception.

Dix-huit incendies du genre ont été dénombrés dans les 10 premiers mois de l'année 2022, selon des données du Commissariat aux incendies obtenues par TVA Nouvelles.

Après avoir répertorié trois incendies en lien avec des batteries au lithium sur son territoire à chacune des années 2020 et 2021, ce nombre fortement augmenté en 2022.

La popularité grandissante des vélos électriques et d'autres moyens de transport alternatif comme les trottinettes, triporteurs et unicycles électriques n'est pas étrangère à ces incendies de plus en plus nombreux dans bien des villes.

En 2022 seulement, sur 18 incendies causés par des batteries au lithium à Québec, le tiers avait ce type d'engin comme origine.

Bricoler ou modifier ces appareils peut aussi s'avérer dangereux. Parlez-en à un homme qui a accidentellement percé la batterie d'un unicycle électrique en octobre 2022.

En tentant de la retirer par la suite, le rapport d'incendie spécifie qu'une boule de feu en est sortie, causant un début d'incendie heureusement vite maîtrisé par les pompiers.

Mais de petits appareils peuvent aussi causer bien des dommages.

En février l'an dernier, un pistolet de massage «sous charge» a explosé dans une chambre d'un hôtel de Québec.

Les batteries ont été éjectées et l'une d'elles s'est même encastré le dossier d'un divan.

Quelques mois plus tard, une résidence de Charlesbourg a été ravagée par un feu causé par une batterie de voiture téléguidée. La batterie se trouvait sur un chargeur dans le lit d'un enfant lorsque l'incendie a éclaté et causé pour 300 000 $ de dommage.

Lors d'une chaude journée l'été dernier, un incendie s'est déclaré dans un véhicule stationné sur la 26e rue à Limoilou. Une petite batterie de recharge de cellulaire laissée sur un siège en plein soleil a surchauffé et s'est enflammée.

De façon générale, le service incendie évalue que le facteur humain est souvent celui à pointer du doigt dans ce type d'incendies.