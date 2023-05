Sia révèle être sur le spectre de l'autisme

Sia a confié qu'elle fait partie des personnes neuroatypiques.

Lors d'un épisode de l'émission Rob Has a Podcast animée par Rob Cesternino, la chanteuse de 47 ans a indiqué qu'elle avait été diagnostiquée tardivement de troubles du spectre autistique.

« Je suis sur le spectre, et je suis en rehab, et tout ce qui s'ensuit - il y a beaucoup de choses, a-t-elle dit. Pendant 45 ans, j'étais comme... "Je dois mettre mon costume d'humain". Et ce n'est qu'au cours des deux dernières années que je suis devenue pleinement moi-même. »

La chanteuse de Chandelier, qui a parlé ouvertement de son combat contre la toxicomanie, s'est livrée davantage sur sa sobriété et sur le fait qu'elle est neuroatypique lorsqu'elle s'est entretenue avec Carolyn Wiger, candidate de Survivor. « Je pense que l'une des choses les plus importantes est que personne ne pourra jamais vous connaître et vous aimer si vous êtes bourré de secrets et que vous vivez dans la honte », a précisé Sia.

Elle a ensuite expliqué combien la prise en charge dans des groupes de paroles l’avait aidée. « Lorsque nous nous asseyons enfin dans une pièce remplie d'étrangers et que nous leur racontons nos secrets les plus profonds et les plus honteux et que tout le monde rit avec nous, et que nous ne nous sentons pas comme des déchets pour la première fois, nous nous sentons vus pour la première fois de notre vie pour ce que nous sommes réellement et alors nous pouvons commencer à aller dans le monde... »

Cette annonce intervient deux ans après que l'artiste a été la cible d'une pétition de personnes autistes pour avoir confié à sa collaboratrice de longue date, Maddie Ziegler, le rôle d'un personnage autiste non verbal dans Music, son premier long métrage réalisé en 2021, alors qu’elle ne l’est pas.

Les troubles du spectre autistique (TSA) sont des troubles neurologiques et du développement qui affectent la façon dont les personnes interagissent, communiquent, apprennent et se comportent. Ils sont variables d’une personne à une autre.