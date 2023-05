Souffrante, Ginette Reno est au repos

Ginette Reno a été forcée d’annuler sa participation au Festival du film de l’Outaouais en raison d’ennuis de santé.

• À lire aussi: René-Charles Angélil aurait coupé les ponts avec Céline Dion

«C’est avec regret que je dois annuler ma participation au Festival du Film de l’Outaouais. Des ennuis de santé de nature articulaire me font beaucoup souffrir et m’empêchent malheureusement de me déplacer. Je me faisais une grande joie d’être présidente d’honneur de ce bel événement cette année.

«Je serai avec vous de tout cœur et souhaite à tous et à toutes un très bon Festival», a expliqué la chanteuse, dans un communiqué partagé par les organisateurs de l’événement.

Ginette Reno était attendue en Outaouais pour une leçon de cinéma, le 3 juin.

Elle devait aussi assister à la projection du film Léolo, de Jean-Claude Lauzon, un classique du cinéma québécois dans lequel Mme Reno tenait un des rôles principaux.