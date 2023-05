Sur Évasion dès le 18 août prochain: Maxim et Guillaume prennent «La route des micros»

En plus de partager l’écran à TVA Sports et de piloter le balado La poche bleue, Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse, deux amateurs de houblon, multiplieront les visites dans les microbrasseries dans la nouvelle émission La route des micros, dès août prochain, à l'antenne d'Évasion.

Les deux grands chums et anciens joueurs du Canadien de Montréal feront des virées en voiture pour aller à la rencontre de brasseurs des quatre coins de la Belle Province dans le cadre de cette production d’Attraction, développée en collaboration avec Québecor Contenu.

Dix demi-heures sont prévues, lesquelles comprendront des visites des installations des microbrasseries. Le tout se terminera par des défis entre les deux gaillards. On dit, entre les branches, que tous les coups seront permis pour triompher et ainsi échapper à la conséquence qui échoira au perdant. Qui de Guillaume, 36 ans, ou de Maxim, 38 ans, sera le plus rapide sur ses patins?

Rappelons que La poche bleue, qui est devenue une entreprise, a lancé plusieurs bières québécoises grâce à une collaboration avec la microbrasserie Le Bilboquet de Saint-Hyacinthe, en Montérégie.

La nouveauté La route des micros sera diffusée dès le vendredi 18 août, à 22 h, sur Évasion.