«Tout le monde s’est réveillé cette semaine»: course contre la montre pour ouvrir sa piscine dans la région de Montréal

L’industrie de la piscine croule sous les demandes de Québécois pressés de faire leur première saucette depuis l’arrivée subite de la vague de chaleur.

• À lire aussi: Vague de chaleur: plus de 30 degrés dans la majeure partie du Québec

• À lire aussi: Vague de chaleur: des «signes liés au changement climatique», selon Valérie Plante

• À lire aussi: 10 conseils pour bien se protéger du soleil

«On a été submergés. Ça nous a complètement cassés», résume Nicolas Guillotte, PDG de Piscines et spas Poséidon.

Joël Lemay / Agence QMI

L’entreprise offrant notamment des services à domicile qui couvre une partie de la Rive-Sud et de l’Île de Montréal a connu lundi dernier sa journée la plus occupée depuis plusieurs années.

Ses employés ont reçu ce jour-là au moins 1200 appels, estime M. Guillotte, par des gens qui souhaitaient ouvrir leur piscine à temps pour la première canicule de l’année prévue mercredi et jeudi. «On a eu beaucoup d’appels de chauffe-eau, de finition pour être sûr que la piscine est top shape.»

«Tout le monde s’est réveillé cette semaine. C’est une explosion de fou», après un mois de mai marqué par les mauvaises températures, explique-t-il. «C’était extrêmement mort parce qu’il faisait froid, parce qu’il y avait de la pluie.»

«Les gens qui ouvrent les piscines, spécialisés en services, me disent tous la même affaire. Lundi matin, les téléphones débordaient de partout», confirme également Richard Charlebois, vice-président de l’Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ).

Des clients impatients

Ludovic Archambault, propriétaire de Piscines Gratton à Repentigny, souligne que l’industrie est souvent à la merci de la température et qu’il est rare qu’elle change aussi drastiquement en début de saison.

«C’est surtout le fait que c’est très soudain et que ça clashe avec la semaine passée. Il n’y a pas longtemps, il y avait de la neige.»

Écoutez la Dre Laurie Plotnick, directrice médicale de l’urgence de l’Hôpital de Montréal pour enfants au sujet de la canicule, disponible en balado via QUB Radio :

Souvent incapables d’offrir le service demandé du jour au lendemain, les entreprises de piscines ont ainsi dû composer avec l’irritation de plusieurs clients au cours des derniers jours. L’attente causée par la forte demande peut aller de plusieurs jours à plusieurs mois, en fonction du service demandé.

«Nos employés de bureau viennent un peu plus à bout de nerfs, soutient M. Guillotte. Il y a des clients qui leur disent: “tu ne viens pas en 24 heures, ça n’a pas de bon sens! Tu viens chez nous et tout de suite!”»

«Il y a en a pour qui leur piscine est plus importante que n’importe quoi, poursuit M. Guillotte. Que leur vie soit en danger ou que leur piscine ne soit pas partie [à temps pour l’été], c’est la même chose pour eux!»

Joël Lemay / Agence QMI

Éviter le bouchon

Chaque année, les commerçants de piscines envoient le message qu’il vaut mieux s’y prendre tôt et ouvrir sa piscine dès le dégel, selon M. Charlebois de l’ADPQ. Mais les clients à attendre les premières journées de chaleur sont encore trop nombreux. «Des fois, ils [les commerçants] appelaient leurs clients plus tôt en mai pour leur proposer de venir, mais ils se faisaient répondre: “Non, non! Je ne suis pas pressé”», relate-t-il.

«On martèle ça chez notre clientèle depuis plusieurs années. Dès que votre piscine est dégelée, les magasins, on a plus de temps, c’est plus facile, renchérit M. Archambault. En plus, les gens [épargneraient] de l’argent en produits chimiques en partant la piscine plus tôt.»