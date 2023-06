Un hôpital à Punta Cana refuse de laisser partir une Québécoise tant qu'elle ne paie pas la facture de 100 000$

Un hôpital à Punta Cana refuse de laisser partir une Québécoise, tant qu’elle n’aura pas payé les 100 000$ réclamés pour les frais d’hospitalisation.

Sylvie Benoit, cette Québécoise partie en République dominicaine pour fêter ses 61 ans, ne gardera que de très mauvais souvenirs de ce voyage, alors qu’elle est coincée dans un hôpital depuis trois semaines.

«C’est un vrai cauchemar, je ne souhaite pas ça à personne. J’aimerais mieux mourir. Je suis tanné, il faut me sortir d’ici», lance-t-elle, dans une vidéo obtenue par TVA Nouvelles.

Son voyage ne devait durer que sept jours. À la veille de son retour à Montréal, la femme a dû être transportée d’urgence à l’hôpital en raison d’un malaise. C’est à partir de ce moment que le cauchemar a débuté pour cette dame.

Elle était assurée par la Croix-Bleue pour la durée de son séjour. Le problème, c’est que cette femme n’a pas indiqué, dans le contrat signé, la présence d’un problème de santé pulmonaire, ce qui n’oblige pas l’assureur à rembourser les frais d’hospitalisation, comme l’explique un spécialiste en assurance, Louis Cyr.

«Si on se sait porteur d’une condition médicale existante et qu’on veut être couvert pour cette condition-là pour partir en voyage, il faut le dire à notre assureur avant le départ», mentionne-t-il.

Chaque journée supplémentaire passée dans cet hôpital coûte près de 4000$: c’est pourquoi la facture s’élève désormais à 100 000$. Le frère de Sylvie Benoit ne sait pas comment la sortir de là.

«Ce qui me choque le plus, c’est le temps qu’ils (les assureurs) ont pris pour nous répondre. On les harcelait pour savoir si elle était assurée ou non. Ce qu’ils ont fait, c’est étirer en demandant des dossiers, ç’a pris deux semaines de plus. La facture aurait pu être de 20 000$, mais elle est rendue à 100 000$», raconte-t-il, désespéré.

La famille a lancé une campagne de sociofinancement pour tenter de sortir Mme Benoit du pays.

La Croix Bleue ne commentera pas le dossier, mais tient à préciser qu’elle est de tout cœur avec la famille.