Vague de chaleur: des «signes liés au changement climatique», selon Valérie Plante

La vague de chaleur qui s’abat depuis mercredi sur Montréal est un signe du changement climatique, croit la mairesse Valérie Plante. Elle a assuré que la Ville est prête à y faire face.

«On est contents d’avoir du soleil après un long hiver, mais c’est vrai qu’on ne peut pas s’empêcher d’y voir quand même des signes liés au changement climatique», a mentionné l’élue lors d’une prise de parole au comité exécutif, mercredi matin.

Il s’agit de la deuxième vague de chaleur qui touche la métropole depuis le début de l’année, après une première hausse du mercure ressentie en avril dernier.

«On n’est même pas en juin», a rappelé Mme Plante.

La mairesse a affirmé que la Ville est prête à faire face à la chaleur des prochains jours. Elle n’en est toutefois pas au point de déployer le plan d’intervention chaleur extrême.

«Ce plan d’intervention, c’est quand ça atteint certaines températures établies par le Service des incendies et sur une certaine période», a-t-elle expliqué.

Les jeux d’eau sont tout de même ouverts à travers la métropole, tout comme certaines piscines. Pour celles qui sont fermées, la mairesse a assuré que la Ville essaye de les ouvrir, mais est parfois confrontée à des problèmes de ressources humaines.

Climatisées, les bibliothèques et les maisons de la culture sont aussi considérées comme de bons refuges face à la chaleur, selon l’élue.

Un bulletin météorologique spécial a été émis en matinée pour la région de Montréal.

«Le temps sera généralement chaud et ensoleillé et les nuits seront plutôt chaudes par rapport à la normale saisonnière. La température sera particulièrement élevée en milieu urbain. Toutefois, le temps restera sec ce qui limitera l'effet de l'humidité sur la température ressentie», est-il possible de lire dans l’avis d’Environnement Canada.

La température doit atteindre un maximum de 31 degrés Celsius dans la métropole mercredi. Elle augmentera jusqu’à 33 degrés Celsius le lendemain, avant de redescendre à 30 degrés Celsius vendredi.