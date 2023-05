[VIDÉOS] Ce Québécois tentera de faire le «moonwalk» pendant plus de trois heures, afin de battre un record Guiness datant de 2011

Il court une vingtaine de kilomètres par jour, entraîne intensément les muscles de ses jambes, effectue de longues séances d’étirement et se plonge régulièrement dans des bains de glace, le tout pour battre le record Guinness du plus long Moonwalk, établi à 2 heures 30 minutes et 50 secondes en 2011.

Freddy Dufour, un personnificateur de Michael Jackson originaire du Lac-Saint-Jean, tentera de battre ce record le 3 juin prochain, à la place de l’Université-du-Québec. Il s’entraîne depuis plusieurs mois afin d’y parvenir et espère pouvoir faire beaucoup mieux que le détenteur actuel du record, Michael Franck, un homme d’origine allemande.

«Je vise environ 3h à 3h30. J’aimerais ça me rendre dans ce coin-là. On verra bien, j’ai aucune idée à quel point ce sera difficile, mais je m’entraîne en conséquence», raconte Freddy Dufour.

Le jeune homme maîtrise le «moonwalk» depuis 13 ans, il est donc très à l’aise à l’idée de s’exécuter sur une longue période. Toutefois, il s’attend à d’intenses courbatures à la suite de ce défi.

«Avec le «moonwalk», pour créer l’illusion, il faut que le pied surélevé supporte tout le poids du corps. Le pied plat, lui, va reculer en même temps. Quand les gens regardent le pied qui bouge, il voit l’illusion. Mais moi de mon côté, je le sens dans ma cuisse en maudit», raconte le personnificateur.

Photo Alexandre Barrette

Un défi anniversaire

Ce défi, qui est un surpassement personnel, vise aussi à célébrer le 40e anniversaire de Billie Jean. Il fait aussi partie de l’agenda d’une série d’activités planifiées par l’équipe de Freddy, notamment un voyage à Los Angeles pour rencontrer d’anciens collaborateurs de Michael Jackson.

Le personnificateur prend son rôle très au sérieux. Il a déjà subi plusieurs chirurgies dans le but de ressembler à Michael Jackson.

«J’ai déjà fait le nez, le palais aussi. [Les chirurgies] pour le front, la mâchoire, le menton, les dents et même un peu le dessus des yeux sont prévues d’ici la fin de l’année. L’année prochaine, quelques retouches seront effectuées au niveau du nez», explique Freddy.

Il estime que ces chirurgies lui coûteront, au total, environ 80 000$.

Photo Alexandre Barrette

Le défi sera présenté en public dès 13h, le 3 juin prochain, sur la scène située à l’angle du boulevard Charest Est et de la rue de la Couronne.