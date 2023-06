Les entrepreneurs devront ramasser leurs cônes orange en 24 heures dès cet été

Dès cet été, les entrepreneurs ne pourront plus laisser leurs cônes orange traîner inutilement plus de 24 heures avant ou après leurs travaux à Montréal, sous peine d’amende.

Il s’agit d’une promesse faite depuis le mois de mars, mais la Ville en fera l’annonce jeudi matin.

Réduire le temps de présence des cônes orange dans les rues était l’un des engagements phares pris par la Ville de Montréal lors de son Sommet sur les chantiers.

Au départ, l’administration Plante voulait bien plus serrer la vis aux entrepreneurs en imposant un délai de 12 heures avant et après leur chantier pour déployer et ranger la signalisation.

Après discussions, il avait finalement été décidé qu’un délai de 24 heures serait plus adapté pour laisser une petite latitude afin de coordonner le ramassage des cônes orange.

«Nous savons que les chantiers à Montréal et dans la région métropolitaine peuvent compliquer les déplacements, et nous sommes déterminés à continuer d’agir pour faciliter la fluidité sur notre territoire dès cet été», a déclaré Émilie Thuillier, responsable des infrastructures au comité exécutif de la Ville.

«Nous voulons que ça marche, tout le monde doit y mettre du sien», a-t-elle soutenu.

Québec moins sévère

Il y a un mois, la ministre des Transports Geneviève Guilbault avait fait une promesse similaire dans sa guerre aux cônes orange.

Toutefois, Québec sera moins sévère puisque la signalisation devra être remisée lorsqu’il y a une période d’inactivité de 72 heures, même si le chantier n’est pas encore terminé.

Selon la ministre Guilbault, le délai de 24 heures n’était «pas réaliste».

Elle compte aussi remplacer les gros cônes orange par des plus petits sur les chantiers urbains, comme ceux qui se tiennent au centre-ville de Montréal.

Mme Guilbault sera d’ailleurs à Montréal jeudi pour annoncer les chantiers du ministère des Transports et de la mobilité durable (MTMD) dans la région métropolitaine.

Plus de surveillance

Afin de mieux surveiller les entrepreneurs délinquants, trois nouveaux inspecteurs se joindront aux 16 membres de l’Escouade mobilité de la Ville pour faire appliquer les mesures.

En date de mars dernier, l’Escouade avait indiqué qu’elle avait déjà ramassé 3122 balises et panneaux de signalisation inutiles.

Lors du Sommet sur les chantiers, l’administration Plante avait également fait part de son intention d’augmenter le montant des constats d’infraction émis par son Escouade mobilité.

Elle n’a pas encore donné de précisions sur la hausse du prix de la contravention ou son entrée en vigueur, mais d’autres mesures doivent être annoncées au cours des prochaines semaines.