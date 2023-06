Bas-Saint-Laurent: Colombe St-Pierre s’ouvre une cantine

La célèbre cheffe cuisinière Colombe St-Pierre devient officiellement «cantinière» pour la saison, dans le but de surmonter les difficultés dans le domaine.

La nouvelle cantine côtière de Colombe St-Pierre, située en bordure de la route 132, à Saint-Fabien, a ouvert ses portes vendredi.

«Je suis passée d'établissement gastronomique à cantinière et j'aime bien ça», a-t-elle lancé d'entrée de jeu.

TVA NOUVELLES

Le menu à la fois gastronomique et évolutif qui sera proposé à la Cantine côtière est aussi une façon de rendre des mets plus raffinés plus accessibles. «Ce que je veux, c'est que ce soit plus accessible de bien manger», a-t-elle ajouté.

Son restaurant Chez St-Pierre, ne sera pas officiellement ouvert cette année. Pour la cheffe, le prix qu'elle devait fixer pour ses couverts devenait trop élevé.

«La restauration traverse vraiment une crise. Ce n'est pas évident pour tout ce qui s'appelle restauration indépendante. [...] L'année dernière [Chez Saint-Pierre] nos couverts étaient à 125 $ par personne et on n'est pas arrivé à sortir plus de 2% de la marge de profit. C'est vraiment très mince», a-t-elle expliqué.

TVA NOUVELLES

Et la main-d'œuvre manquait pour opérer un restaurant gastronomique.

«J'ai eu beaucoup de départs au niveau de la main-d'œuvre l'année dernière, je me suis retrouvée à travailler jusqu'à deux ou trois heures du matin», a souligné la cheffe.

La cantine, lui permettant de vendre de plus grands volumes, sera probablement une option plus rentable pour la cheffe.

«C'est déjà plus agréable de se dire: “ben au moins il y a un salaire derrière les efforts que tu mets”», a-t-elle dit.

TVA NOUVELLES

Valoriser les produits de la région

La cheffe ne perd pas de vue son objectif avec sa nouvelle cantine; mettre en valeur les produits d'ici.

«Ce que j'ai fait au restaurant gastronomique ce n'est pas perdu. Pendant 20 ans, parce que c'était possible, j'ai fait rayonner nos produits, nos producteurs, notre savoir-faire et je me rends compte que dans un registre de cantine c'est possible de le faire aussi», a-t-elle indiqué.

Dans sa cantine, tout sera fait maison et les produits de la mer locaux seront mis de l'avant.

«C'est sûr que ce n'est pas une cantine traditionnelle. C'est sûr que c'est un coup de dé aussi de proposer une cantine plus gastronomique. Oui, ça augmente un peu la facture, mais il y a une satisfaction de dire : ''Ok, je passe par là, je suis en bordure du fleuve Saint-Laurent et j'ai accès à du flétan, des crevettes, du homard''. Selon moi, cette offre-là manquait!».